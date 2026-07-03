Калужская полиция проверит конфликт между женщиной и подростком
Инцидент произошёл в Боровском районе.
- В ходе мониторинга сети Интернет была обнаружена видеозапись, на которой запечатлена конфликтная ситуация, произошедшая между женщиной и подростком, - рассказали вечером 3 июля в Управлении МВД по Калужской области.
Сейчас устанавливаются участники инцидента.
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