+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Калужская полиция проверит конфликт между женщиной и подростком
Обнинск

Калужская полиция проверит конфликт между женщиной и подростком

Дмитрий Ивьев
03.07, 22:45
0 239
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Инцидент произошёл в Боровском районе.

- В ходе мониторинга сети Интернет была обнаружена видеозапись, на которой запечатлена конфликтная ситуация, произошедшая между женщиной и подростком, - рассказали вечером 3 июля в Управлении МВД по Калужской области.

Сейчас устанавливаются участники инцидента.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
чп
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjRHWTI2Q1JDajdSeUhMN3haZVZqR2c9PSIsInZhbHVlIjoiWlpObWxMWU83SXArODhrMkRVUGU5M1BQQjdUcTAzcXNwWEZpVURvT2VkQVNGWmJ4R1lXdUJFM2V1K3R1MGRPb2dkZlNzYXRGc01uZ3lSZXNiZnJqbVRoZ1ZHQnhpM3NlREJOVVJsU1FteTZmd3VBemFhUkQ0VDBNcDZRMGRGQ3U2NnphZTZBeUFpVDlOZ3gyVEk4dEgrWmwwNXlTVUFyd3BVa0d2U2xXaTUwL2tKcGx3K2lGemYrZmFpdFkxUkhQRndiWnVxd2ZpNVBOMDI5c0FYMkNQckRwYlJwYTB5NWk5UDFOS0NwSTM2U3NtTUE2K2trK3lHYnByUUJ3djdjeCtEUmhnbHUyd1JtUG1SenJ6c3EyZkVNci9INTJYc3NBV2IwbDFTTUFVbm9aNGNESE1PS2hoeEVqRERTMGlQTmxYL01QVE9jQ3dhWGFzVGhSeXdFQTg2U1BkM0FlWTV4U0ZNY2t5VHljZkRlNmVpNXhrb3FycVhPOC9UMGxwN2pnaGlsT2JNZWxVUCsxejdxYTIyOFB2ZDFXbTlVS0dOcmhXOHJPeGR6L0FnUFFXWS9kdGc5SVhlYjY2cG50eFRMTCIsIm1hYyI6IjUzNWJmOTI4ZjhiMTE3YWM4ZDZlMGY2Mzk0YjM1NzA2ZGJkYTBkYWJjYjAzNWIwYTkwZTYzZmU3NjNhNzIyMzMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im4xMjJZSGRpQStrUWwyazJ0MzhERGc9PSIsInZhbHVlIjoiTFVPd2dMbjFWNjd2S0NhU0NZRnN5M3o4RENtSVpGV3F5ZWpaOFZXRElOc2hoSnozcHN0TGFGNlpoK2hUWU9mNDNXWFVpQUFnbEwvUXhKZjArbGRybFZ5MzBTQ3Y4S3A0YXlGKzNzZG5KM3U2TzB6bHBDR1p0Tjc0YjRaTmc4d3l5My93T2V5U2VBUWZEeFRFdXFwUGRNa25rWk9GeEJORk5xQlljM01ZWTVMT25Ta1pmZFl4QlBtOE9rOWhXRHFOL3ltMld0cEt2Zk54SDQ3NzZPZ1d0ekJUa3ozelRtOXpmN1FiWWpacFF1enVDY2JoQm9FM3REdHJBcFNLeUtpMjA0YnNNNmNHTXM2UzBxSElMclkraFVpV2lMK0t6aVFHRzZUV2R2ZjJoQzdjaXFPallHbkJrdlZUT1RUZ2ZQbUlUblZySVFteW4xQ2U2U0tFblRRbUVtMUlSRWVnMnNZMThSdmY4SkVjOE9pVWp4SkoyMGVmQnFmc1YrU0Fmbm1taWd4TGRpMnB2aUluT0N5c3RubU1iV3VvWU4vTUtMSlFSMkVzMGd3RGc5SDNWRmdaVDNWSEZnVVJhcHA3eG41ajNmSkVVUytKQ0ZuMVljZS9rZHBwSFkzQ0c2VDNlQ3pBeU9EWUtjMURPVlVIRFNBUnFFanhHYVZDYWRPQVBKNWZsQmRETTZkNGVRNnNlYWVIYUxGSWxQVEdFSjgzL1lkV0lIUThoVFU2Y254OUpkL05kb1pvQU42dkZIOUNCNHRmY2UrS0VmVWxBWCtzNXdyVm1WZDJ5endsa2JRT1NKMVN4SEEwYUkwcWpPajlwN2Y3c015bHpZMXRwWTFZbkxaZCIsIm1hYyI6IjQ0ODMyYWU2MjNlZjFmNGMzYjE1YjM3MjUxMTRkZGNmZTQ3MDQxOTllNjAyMjEzZmMxMzU0OWI0MDQzY2Q2MWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+