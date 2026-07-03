Калужская полиция проверит конфликт между женщиной и подростком

Инцидент произошёл в Боровском районе.

- В ходе мониторинга сети Интернет была обнаружена видеозапись, на которой запечатлена конфликтная ситуация, произошедшая между женщиной и подростком, - рассказали вечером 3 июля в Управлении МВД по Калужской области.

Сейчас устанавливаются участники инцидента.