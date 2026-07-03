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Обнинск

В Обнинске водители жалуются на запаркованную улицу Королева

Дмитрий Ивьев
03.07, 15:35
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Общественный транспорт седьмого маршрута не всегда может там проехать между машинами, сообщили 3 июля в «Обнинском городском транспорте».

- У водителей МБУ «ОГТ» есть причина не любить маршрут № 7. Всему виной — небольшой участок на улице Королёва возле МРНЦ им. Цыба. Здесь дорога постоянно сужена, проезд автобусов сильно затруднён, а порой движение встаёт намертво, - говорится в комментарии перевозчика.

Представители компании отмечают, что проблема не решается годами.

В администрации города пока никак не комментировали ситуацию.

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