В Обнинске обследуют здание библиотеки №8

В администрации города прошло заседание комиссии по сохранению деятельности библиотеки в Старом городе.

В состав комиссии вошли активные жители, председатели ТОС, депутаты и специалисты администрации.

Экспертизу здания проведет калужская компания.

- Экспертиза пройдет в три этапа: изучение документации, полный осмотр здания (фундамента, перекрытий и других конструктивных элементов), подготовка заключения, - рассказали 3 июля в администрации города. - По контракту все экспертные работы будут завершены к 30 сентября.