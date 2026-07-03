В Обнинске обследуют здание библиотеки №8
В администрации города прошло заседание комиссии по сохранению деятельности библиотеки в Старом городе.
В состав комиссии вошли активные жители, председатели ТОС, депутаты и специалисты администрации.
Экспертизу здания проведет калужская компания.
- Экспертиза пройдет в три этапа: изучение документации, полный осмотр здания (фундамента, перекрытий и других конструктивных элементов), подготовка заключения, - рассказали 3 июля в администрации города. - По контракту все экспертные работы будут завершены к 30 сентября.
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