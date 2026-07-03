+25...+26 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Балабаново отметили День образования Калужской области
Обнинск

В Балабаново отметили День образования Калужской области

Дмитрий Ивьев
03.07, 13:00
0 193
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Там в сквере Победы состоялся митинг-концерт, сообщили в пятницу в местной администрации.

5 июля 1944 года регион вновь обрел свой статус на карте страны, вобрав в себя 27 районов соседних областей

- Праздничную атмосферу для горожан создали артисты городского Дома культуры своими концертными номерами, - прокомментировали в администрации.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
праздник
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImFQZVNZUFNXeUVUZnVuREJuNCtUcmc9PSIsInZhbHVlIjoiK21sWkczc05heFVYck45STJUbU5jZXVVVTNTSVgvMmcvNDlqdEtqL21JTm5DQktFdzZTTjVOWFg0RTZiYjRBMlBWTTdYR3I4Zm05cWEzd0tYOWZXSitvYmIwWFZIQjgzUGhuaTIrVUlLLzk3Y1ZuZTJsM1VUdmozU3NyM2RGSmQreDJmWW9XN1kxUXRCa0RjeVAzcHk4RE80aWJSYzIwdVBJY2xBU3piMmRURFVXQ2ZobCtHOFdHOXBlWFZKL2hDTDhGZDBCbkRwU3haaEU4T0pNNnZ0VmJLaTFlRk4rWFR6Zng2WlgyMGNjQmlKOGVOSFdzeG5wdFNZa3dNdnBXbTRlOHdsQlptRHNVZzdxT3JHbFRDNWNrU1R4eVVqb3BjZUdiUm5JWHdSTXlMblI4MVE1WW9CYXAxb3hnbklHb0tMcVFNVS9Rb09sR0o5c0cySGluTUxwcjlpd1laWXNVVFJzYzQrYTgwWjZ2QU5SaDQ3TVYwUDBEeWVuL0lBdHRkN3pGczZHU2NZVkhIbUpsUVV0R281TTI1TGZSeDFlK1UrZjRnQUNNTHdMdUVWR29MelBBV09TWWhXL2U0alVlNiIsIm1hYyI6ImEzOWI4NjRiMjNjMjJiYzJlMDAzMGFhYjQ5ZDBkOTJjOTljOWQ4MGY0MGY5NGY3MTIzZGZiYzJmYWUxNTg4MTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlFHa2c2WmRBY3JKWDJ0NDhpdW5URGc9PSIsInZhbHVlIjoib2l1WjJKQjZ4aGdoK1V2SjdFcFYwdFdiRGJrSldzalZuVkdySXlYVExJSjdMN25hbzVEMVM3a0VBRFJlYUdrd1g3aCs3c1VtdVB5VHE0d25UcndBYVlsUXhVL2RnNHhMSVRiTlZLaG8wK2FqNEhwbzNDZGFCd3crMHFUWldrc0pOYTVFLysvSWh1cXc1cmJja2w0TzNUaE5Lc1RGNWQ4aXN2QjZtZzRad3QzTFlWNCsrWUdQS0JWMnRaYm5DVVFWRzNFVkZyS0NXQzZaMkNkOE5FUkh6Sy9mcHpvZTl4ZU1GcGxXMm1YUS9QZGZsRk5jUm85eGV3VzBVeFFFZ0FCWXp3aDFwTmQ2ODFpU09aSmtuTHA3T0VPRTYvYitPaTJQS1RDK3llSlZONzgwRlMyRzh4U3o0b0dNNTNSR1E2K2FIV0JaT1JRaDhUSFJYYTZQOHo2dWR1cUlHNiszU1llZUM2anBEcmErTXRVNThnQnhtYVRQeFNrekVXOWxOYVArQTJMcHpqZU5PbUtWRmFUdldydVBiNVAvSDFvRUVMK0xGRjZTTWU2WWl6d0ZzMzR5OW5BRXV1dC91eVdVMVE5VW1QcmdXQ1c0bFRkU1R3WHRHVVJCamRWRjdSZllIdzJqU2FWWGYxb2x4cUdtbjJrYkFENEZ0dTFFNXRwRkVXZXR1WEg3eXpwRWphbTI1WVN4UUk5emN6WmoxUU9Gd0Y1cHJQZDdBaDJvZkk4eG9NV1lzOTRQS3ZOMk0zUDNqZWdnUVBQYVdNVFhyUjAyWFBXVGsyVWVJZE05Uk9OTjZJUXpiU0hQZU14S3UyNGU1ZVlKZUxSVWZ1VGEzalk1aE1UViIsIm1hYyI6ImUzZjJkNDE4NTUwNGQ1YmZjNzBmZGFkNDQxMzFjODdmODRiYTlkMzMxZGY2M2M5YjIxMDQ2ZjM4MDVhMTg4NzciLCJ0YWciOiIifQ==
18+