В Балабаново отметили День образования Калужской области
Там в сквере Победы состоялся митинг-концерт, сообщили в пятницу в местной администрации.
5 июля 1944 года регион вновь обрел свой статус на карте страны, вобрав в себя 27 районов соседних областей
- Праздничную атмосферу для горожан создали артисты городского Дома культуры своими концертными номерами, - прокомментировали в администрации.
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