В Балабаново отметили День образования Калужской области

Там в сквере Победы состоялся митинг-концерт, сообщили в пятницу в местной администрации.

5 июля 1944 года регион вновь обрел свой статус на карте страны, вобрав в себя 27 районов соседних областей

- Праздничную атмосферу для горожан создали артисты городского Дома культуры своими концертными номерами, - прокомментировали в администрации.