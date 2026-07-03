В Обнинске задержали парня, который помогал телефонным мошенникам

Полицейские в Обнинске поймали 20-летнего жителя Тверской области, который решил подзаработать, обслуживая оборудование для дистанционных аферистов.

В конце мая молодой человек нашел в мессенджере предложение о подработке. Ему предложили за хорошие деньги устанавливать и обслуживать специальную технику. Парень согласился, приехал в Обнинск и встретился с незнакомцем. Тот передал ему ноутбук, провода, пачку сим-карт и так называемый сим-бокс. Это устройство позволяет мошенникам звонить жертвам через интернет, но на экранах телефонов при этом высвечиваются обычные местные номера, что усыпляет бдительность людей.

Юноша снял квартиру, подключил оборудование и целыми днями переставлял сим-карты в слоты бокса. За такую работу его наниматели платили ему по 90 долларов ежедневно.

Однако долго оставаться в тени парню не удалось. Полицейские вычислили его и задержали прямо на улице, когда он вез технику на новую съемную квартиру.

Теперь вместо легких денег молодого человека ждет суд. Следователи возбудили уголовное дело, а сам фигурант до окончания расследования будет находиться в следственном изоляторе.