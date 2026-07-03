В Обнинске осудят мужчину, напавшего на своего подчинённого с ножом

В пятницу, 3 июля, прокуратура города Обнинска сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в попытке убийства.

— В апреле мужчина выпил и позвал своего работника встретиться во дворе своего дома на проспекте Ленина. Между ними вспыхнула ссора, и он семь раз пырнул коллегу ножом. Пострадавший смог убежать и обратился за медицинской помощью, - пояснили в прокуратуре.

Уголовное дело рассмотрят в Обнинском городском суде.

Тем временем в другом регионе при пожаре погибла женщина.