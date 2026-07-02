Трое обнинских школьников стали победителями проекта «Код Атома»

Сейчас проходит образовательный курс IV конкурса научно-технического творчества детей и молодёжи «Код Атома» им. И.В. Курчатова.

Участниками стали 38 школьников из российских городов расположения АЭС, а также Абхазии. Среди них – обнинские ребята: Емельян Коваленко, Ольга Моисеева и Егор Шеховцов.

Недельный курс состоит из практико-ориентированных интенсивов по трём программам: «Роботы-амфибии», «Мехатронные системы. Электромеханика» и «Робототехника. Программирование систем управления», сообщили 2 июля в администрации города.