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Обнинск

Житель Обнинска отдал мошенникам 122 тысячи рублей за несуществующий котел

Дмитрий Ивьев
02.07, 11:51
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Обнинец попался на удочку интернет-аферистов, пытаясь купить газовый котел и бойлер. Мужчина нашел объявление на сайте магазина стройматериалов, который якобы работал в Подмосковье.

Он связался с «менеджером» по телефону. Женщина сообщила, что для отправки техники нужна полная предоплата. Покупатель перевел 122 тысячи рублей и даже получил уведомление об отправке груза. Однако в обещанный срок товар так и не приехал.

Когда мужчина попытался дозвониться до продавца со своего номера, трубку никто не брал. А когда он попросил позвонить знакомого, «менеджер» просто сбросила вызов. Письма на электронную почту также остались без ответа.

Поняв, что его обманули, житель Калужской области обратился в полицию. Ведется расследование, сообщили 2 июля в УМВД по региону.

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