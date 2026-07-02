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Обнинск

В Обнинске ремонтируют тротуары

Дмитрий Ивьев
02.07, 12:07
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Работы начались на проспекте Ленина – на участке от улицы Мигунова до улицы Пушкина, а также на улице Аксёнова, сообщили 2 июля в администрации города.

Также идёт подготовка к ремонту тротуара вдоль школы №9 - на площадку уже завозят необходимые материалы. К работам планируют приступить на следующей неделе.

Подрядчик обустраивает новый тротуар на улице Белкинской. Завершение работ ожидается к концу июля.

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