В Обнинске ремонтируют тротуары

Работы начались на проспекте Ленина – на участке от улицы Мигунова до улицы Пушкина, а также на улице Аксёнова, сообщили 2 июля в администрации города.

Также идёт подготовка к ремонту тротуара вдоль школы №9 - на площадку уже завозят необходимые материалы. К работам планируют приступить на следующей неделе.

Подрядчик обустраивает новый тротуар на улице Белкинской. Завершение работ ожидается к концу июля.