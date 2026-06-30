В Обнинске автобусы перестали заезжать на одну остановку
В связи с реконструкцией Киевского шоссе на остановке ФХИ им. Карпова перекрыт подъездной карман к остановочному павильону, сам павильон отодвинут; отсутствует необходимый знак, сообщили в «Обнинском городском транспорте».
Перевозчик пояснил, что у автобусов нет возможности безопасно высадить и забрать пассажиров.
- «Автодор» о проблеме извещён. Пока ситуация не изменится, на этой остановке посадка и высадка пассажиров не производится, - говорится в официальном комментарии.
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