+25...+26 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске автобусы перестали заезжать на одну остановку
Обнинск

В Обнинске автобусы перестали заезжать на одну остановку

Дмитрий Ивьев
30.06, 14:19
0 365
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В связи с реконструкцией Киевского шоссе на остановке ФХИ им. Карпова перекрыт подъездной карман к остановочному павильону, сам павильон отодвинут; отсутствует необходимый знак, сообщили в «Обнинском городском транспорте».

Перевозчик пояснил, что у автобусов нет возможности безопасно высадить и забрать пассажиров.

- «Автодор» о проблеме извещён. Пока ситуация не изменится, на этой остановке посадка и высадка пассажиров не производится, - говорится в официальном комментарии.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
транспорт
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IldkUlpKVnZ3SmNuYmtSVUM5MVFCZ2c9PSIsInZhbHVlIjoicVVmYTNjcitLWXV5RjcybXRneFI0L1RwajdjSjZzL3JVSDJ2QjhmV1Y4bVl0WjJnWnlBZk9NaDRibnAvNHpRR29rc1pzcStwTEJZTnhxMmMySGxsdXZTaTdaS0ZiVFVtRnNYcXllNXBTVUF0VklHM21uZ2ZzZXNRckN5Z0Jwa0RKZlpZL3U1M0M5ZXh4bTRtUFFzcHJteUFoQnFJU0MwY3BFUUJDaU1xTzdxU0ZMbHhZL3dFeDUyTzBXUUgvUjMxUnZmclNyWXRvWlpjWHg5ZkdHd3RzTEZOdy9YTU14a1RTUkRvTzQwSElDREc3VWJPZlRyVEVCQk1IVzRKQ2FNenhPaFk1MHY1M2QxV3Ayb1RNaENYOUk2QTVSbzNwcTI3MkhoVkM0b3dVZ2ZHelFIRm9NVFoxOWlPOXZjdmFxZjVvMHU2MjFNMktOQ09oWllaVzhtTys5T1JuSEQwa3JhZ1ltc29EQmpobStrTVNSRVVJaktNNE5DVTkwUFo4N3ZHWTlCbGFRUFArdkJJQjNqWFVYUUduRzM1Ry96VkNDZ09GZXVVNUVSRHZ3cG9OQTJ4dmQ4Q0xLVEVwVjhCbjllSyIsIm1hYyI6ImMyNGViZDc2NzFjNjBkNTI0OWM5Mzg4ZDBjODA1ZmJlNGZjNTQ0NTc5ZmY4ZTMwYjQ2MzcxOGMyMDQ1OTY1MDAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkdrS2xzc28zVHZpR0xUbTN0TmxNdlE9PSIsInZhbHVlIjoiTlVSc1Zjcyt1aTRFNmR2bmpEbjNSUTQ5ejBaZXRaSGlSNXI1TVBvT3hISUdnZzV5TjVUYWphZ0FkY3ZTdGNnUkJRR0xMdTFETEdIdEx4R2lMOXNXazRwNWxtaWRHMjNOTUhFRHFNbmhtd1A5R2VMUUY1NThHZHplM1BESzQ0ZS9iQlExc0Zzbk5jS0p0Vkhka3B0c3d3eEY4MUh0ODZkajRLbnZDN2RiaHZGZEprYXlOL0hpZHFtZm9LdDU2YkREN0NYM1ZmN2I5cDdvT1BHSUc4VHJWRWZETVVOaFYrSE92K2VJV28vQ2pBV2dObWlvZTZMakRrVFRwM3dQRGR3RVZobkk4alBRYlBZd1FuK3YySmNES3Irdnh1ZFpHV1Bhb2hyWTUxaW9UaEJpaU9PSnI1RG9PdDVWUVg2SEJHWnFxMmNsK3cybTF1RW40ZytPUDljejh0aEFWSktvVFRjQnhiUVBBdlJKYmRpaDJjYUU1MUw4Z0dGQWJzYkFINnFSSEF1UTFvdmljb0xrdXgvdG1zUGdVQWoraG9ITUdoTGt2c1pzSlBZeFV0Z0hwemxYTFowcFJPR3Vrck1CMWdEaXdndlE4RDBjS2lveUdZSUFEbHpzVHBoc1Vjem0xeG5QQmtoK2E2UTRpQXVlU2ZTY1VoRENKL2RuRjV6QXBPbEZlYUVPbHRXb1lzWjhHUTRFd25aUFpMV1phK3ZWb3A3Y2QzdG1EbmVYN3JscXF0b1J2UzVTY0xpaEJZUXVoaURSa1hobnd3Z0tyVXRsQkNVOEtNU1hYSlNXOEttdFRGdzMzMi95cm9FRzVRT0FIaEQxaW9IYmNTdXlQNzlHaVdYQiIsIm1hYyI6Ijk2MTcyMmVmNDVkMGY2ZWI5NGQyMGE4YjVmZGE1ZDlhYWE2OGZjNTQwOGRjZGM0ODBlNWM1MDgyMGFiYWIyYzQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+