В Обнинске автобусы перестали заезжать на одну остановку

В связи с реконструкцией Киевского шоссе на остановке ФХИ им. Карпова перекрыт подъездной карман к остановочному павильону, сам павильон отодвинут; отсутствует необходимый знак, сообщили в «Обнинском городском транспорте».

Перевозчик пояснил, что у автобусов нет возможности безопасно высадить и забрать пассажиров.

- «Автодор» о проблеме извещён. Пока ситуация не изменится, на этой остановке посадка и высадка пассажиров не производится, - говорится в официальном комментарии.