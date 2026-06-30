В Обнинске уберут пешеходный переход на улице Курчатова
Зебры теперь не будет у дома №27, сообщили 30 июня в администрации города.
- Пешеходный переход находится в 70 метрах от регулируемого перехода с светофором на перекрёстке улиц Курчатова и Королёва, - говорится в официальном комментарии. - По правилам такое близкое расположение переходов не допускается и снижает безопасность для пешеходов и водителей. Комиссия по безопасности дорожного движения приняла решение оставить только регулируемый переход со светофором, а нерегулируемый убрать.
Эти работы – часть ремонта улицы Курчатова.
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