В Обнинске уберут пешеходный переход на улице Курчатова

Зебры теперь не будет у дома №27, сообщили 30 июня в администрации города.

- Пешеходный переход находится в 70 метрах от регулируемого перехода с светофором на перекрёстке улиц Курчатова и Королёва, - говорится в официальном комментарии. - По правилам такое близкое расположение переходов не допускается и снижает безопасность для пешеходов и водителей. Комиссия по безопасности дорожного движения приняла решение оставить только регулируемый переход со светофором, а нерегулируемый убрать.

Эти работы – часть ремонта улицы Курчатова.