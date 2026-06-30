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Обнинск

В Обнинске назвали сроки ремонта дорог

Дмитрий Ивьев
30.06, 07:46
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Этот вопрос 29 июня обсуждался на совещании в городской администрации.

Начался ремонт тротуара на улице Звёздной вдоль школы №9, завершить его планируют до 10 августа.

Дорогу на улице Курчатова отремонтируют до 28 августа, тротуар на улице Белкинской, 21-39 - до 3 августа, на улице Ленина в районе площади Бондаренко – до 14 июля, ремонт проезда вдоль Центра реабилитации – до 9 июля.

На этой неделе обещают завершить ремонт на улице Осипенко. В планах ремонт на улицах Энгельса от пересечения с проспектом Маркса до улицы Калужской, улицах Аксенова и Толстого.

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