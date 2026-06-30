Детская площадка в Обнинске стоит без ремонта несколько месяцев

Во вторник, 30 июня, жительница Обнинска рассказала о проблеме с ремонтом детской площадки в комментариях в социальной сети.

По её словам, её долгое время не могут привести в порядок.

— Вот так выглядит детская площадка уже пару месяцев в «Старом городе», - пишет женщина. - Данное оборудование установили почти сразу после сноса старого и на этом всё. Сначала обещали до 1 июня всё сделать, теперь до 1 июля. А оно уже послезавтра. Поставили маленькую площадку взамен большой хорошей, вместительной, но чуть старой и вместо целого спортивного комплекса.

— Договора заключены, ожидаем поставку оборудования, - комментирует ситуацию администрация города Обнинска. - Будут установлены качели, резиновое покрытие, лавки и урны. Надеемся, что ко Дню города завершим работы.