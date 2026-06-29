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Обнинск

В Обнинске парня заключили под стражу за помощь мошенникам

Евгения Родионова
29.06, 15:09
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В понедельник, 29 июня, прокуратура Калужской области сообщила о заключении под стражу 21-летнего жителя Москвы.

По данным ведомства, его подозревают в том, что он помогал мошенникам дозваниваться до граждан с помощью специального устройства - GSM-шлюза.

— Молодой человек входил в преступную группу. Вместе с подельником, которого пока не нашли, он в Обнинске наладил работу специального оборудования - GSM-шлюза. Этот аппарат перенаправлял телефонные звонки, чтобы аферисты могли безнаказанно обзванивать людей и выманивать у них деньги, - пояснили в прокуратуре.

Парня заключили под стражу на два месяца.

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