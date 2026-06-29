В Обнинске крышу повредило осколками БПЛА
Инцидент произошел утром в понедельник, 29 июня, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Летательный аппарат сбили на окраине города. Осколки БПЛА повредили крышу хозяйственной постройки у частного дома. Из людей никто не пострадал. По словам Шапши, местная администрация поможет владельцам постройки.
Также силы ПВО сбили три БПЛА в Калуге и Тарусском районе.
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