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В Обнинске крышу повредило осколками БПЛА

Дмитрий Ивьев
29.06, 14:29
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Инцидент произошел утром в понедельник, 29 июня, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Летательный аппарат сбили на окраине города. Осколки БПЛА повредили крышу хозяйственной постройки у частного дома. Из людей никто не пострадал. По словам Шапши, местная администрация поможет владельцам постройки.

Также силы ПВО сбили три БПЛА в Калуге и Тарусском районе.

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