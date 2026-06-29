В Обнинске снимают асфальт на улице Курчатова
Там начались ремонтные работы, сообщил 28 июня глава города Стефан Перевалов.
- Дальше укладка нового покрытия и нанесение разметки, - отметил чиновник.
Также на Курчатова меняют бордюры, так как из-за двух слоев асфальта дорога поднимется.
В нынешнем году полностью отремонтировать собираются и участок на улице Энгельса. Там работы стартуют в июле.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь