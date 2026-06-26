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Обнинск

Житель Обнинска отправится в колонию за драку в общежитии

Евгения Родионова
26.06, 09:36
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В пятницу, 26 июня, прокуратура города Обнинска сообщила о вынесении приговора в отношении 25-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он признан виновным в хулиганстве.

— В октябре 2025 года молодой человек в состоянии алкогольного опьянения ходил по общим комнатам в общежитии. У него возник конфликт с одной из жительниц. Она попросила его выйти. Он разозлился, несколько раз ударил женщину кулаками и сбежал. Спустившись на первый этаж, он решил задеть и её несовершеннолетнего внука. Подросток не растерялся и оказал сопротивление, - пояснили в прокуратуре.

Суд приговорил его к одному году и шести месяцам колонии-поселения.

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