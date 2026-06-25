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Обнинск

В Обнинске восстанавливают тротуары

Дмитрий Ивьев
25.06, 14:22
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Работы ведутся в местах, где ранее пришлось в срочном порядке ремонтировать теплосети.

В четверг, 25 июня, ситуацию прокомментировали в филиале РИР:

- Восстанавливаем тротуары и газоны там, где пришлось их повредить, чтобы выполнить ремонт на сетях. Так, заасфальтировали тротуар у Курчатова, 3, где до этого выполнили аварийный ремонт тепловой сети.

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