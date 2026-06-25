В Обнинске восстанавливают тротуары
Работы ведутся в местах, где ранее пришлось в срочном порядке ремонтировать теплосети.
В четверг, 25 июня, ситуацию прокомментировали в филиале РИР:
- Восстанавливаем тротуары и газоны там, где пришлось их повредить, чтобы выполнить ремонт на сетях. Так, заасфальтировали тротуар у Курчатова, 3, где до этого выполнили аварийный ремонт тепловой сети.
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