В Обнинске восстанавливают тротуары

Работы ведутся в местах, где ранее пришлось в срочном порядке ремонтировать теплосети.

В четверг, 25 июня, ситуацию прокомментировали в филиале РИР:

- Восстанавливаем тротуары и газоны там, где пришлось их повредить, чтобы выполнить ремонт на сетях. Так, заасфальтировали тротуар у Курчатова, 3, где до этого выполнили аварийный ремонт тепловой сети.