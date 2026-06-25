В Балабаново завершается ремонт дороги возле вокзала
О ходе работ в четверг, 25 июня, рассказали в администрации города.
Асфальт меняют на улице 1 Мая и на привокзальной площади.
- На данный момент специалисты подрядной организации ведут укладку асфальтобетонной смеси на участках, где ранее были произведены срезы старого разрушенного асфальта, - прокомментировали в администрации.
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