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Обнинск

В Балабаново завершается ремонт дороги возле вокзала

Дмитрий Ивьев
25.06, 16:20
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О ходе работ в четверг, 25 июня, рассказали в администрации города.

Асфальт меняют на улице 1 Мая и на привокзальной площади.

- На данный момент специалисты подрядной организации ведут укладку асфальтобетонной смеси на участках, где ранее были произведены срезы старого разрушенного асфальта, - прокомментировали в администрации.

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