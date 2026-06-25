В Балабаново завершается ремонт дороги возле вокзала

О ходе работ в четверг, 25 июня, рассказали в администрации города.

Асфальт меняют на улице 1 Мая и на привокзальной площади.

- На данный момент специалисты подрядной организации ведут укладку асфальтобетонной смеси на участках, где ранее были произведены срезы старого разрушенного асфальта, - прокомментировали в администрации.