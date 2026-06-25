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Обнинск

В Обнинске назвали самые популярные автобусные маршруты за май

Дмитрий Ивьев
25.06, 09:28
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За месяц перевезено 890 456 человек, сообщили 24 июня в «Обнинском городском транспорте».

Первое место по количеству пассажиров занял маршрут №9а - 122 712 человек. На №9б немногим меньше - 122 438 пассажиров. Третье место у «двойки» - 100 916 пассажиров.

По другим маршрутам: №1 — 77 913 пассажиров, № 3 — 70 122 пассажира, № 6 — 53 037 пассажиров, № 7 — 61 970 пассажиров, № 8 — 48 932 пассажира, №2КГ — 31 128 человек, №2АБЗ — 14 864 человека, №3КГ — 21 849 человек, №3АБЗ — 25 826 человек.

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