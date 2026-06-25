В Обнинске женщина украла чужой смартфон из киоска с мороженым
Пострадавшая покупательница случайно оставила гаджет на прилавке, чем и воспользовалась злоумышленница.
Воровкой оказалась 48-летняя местная жительница. Полицейские выяснили, что она зашла в павильон за десертом, заметила забытый телефон и, убедившись, что никто не смотрит, спрятала его в карман шорт. После этого она оплатила свое мороженое и ушла.
Ущерб для владелицы смартфона составил 30 тысяч рублей.
Полиция вычислила подозреваемую. Сам телефон уже вернули законной хозяйке.
Ведется расследование уголовного дела.
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