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Обнинск

В Обнинске женщина украла чужой смартфон из киоска с мороженым

Дмитрий Ивьев
25.06, 09:36
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Пострадавшая покупательница случайно оставила гаджет на прилавке, чем и воспользовалась злоумышленница.

Воровкой оказалась 48-летняя местная жительница. Полицейские выяснили, что она зашла в павильон за десертом, заметила забытый телефон и, убедившись, что никто не смотрит, спрятала его в карман шорт. После этого она оплатила свое мороженое и ушла.

Ущерб для владелицы смартфона составил 30 тысяч рублей.

Полиция вычислила подозреваемую. Сам телефон уже вернули законной хозяйке.

Ведется расследование уголовного дела.

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