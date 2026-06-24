В Обнинске отремонтируют уличное освещение

Глава города Стефан Перевалов встретился с активистами ТОС «Звёздный». Вместе с жителями он осмотрел проблемные участки.

В состав территориального общественного самоуправления входит 39 домов, в которых проживает более 6 000 жителей.

Обсудили планы работ на этот год. На средства городской субсидии запланирован ремонт уличного освещения на Маркса, 54.

Также предусмотрено обустройство пешеходных дорожек в лесном массиве на Аксенова, 7.