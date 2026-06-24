+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске отремонтируют уличное освещение
Обнинск

В Обнинске отремонтируют уличное освещение

Дмитрий Ивьев
24.06, 13:42
0 250
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Глава города Стефан Перевалов встретился с активистами ТОС «Звёздный». Вместе с жителями он осмотрел проблемные участки.

В состав территориального общественного самоуправления входит 39 домов, в которых проживает более 6 000 жителей.

Обсудили планы работ на этот год. На средства городской субсидии запланирован ремонт уличного освещения на Маркса, 54.

Также предусмотрено обустройство пешеходных дорожек в лесном массиве на Аксенова, 7.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImJWWWpxMVFuenBobzlydWppZWlsUVE9PSIsInZhbHVlIjoiSUpmZk02bDdPYjRXWGY3enZxQ1AyYklUdUEyNzdudEdBNFFncXR6M0RpWDN3YzhCbmdzQ3o4T0gwZEZ5bUlUYTFYdEMzVjJIU0R6eGVHaEt4L3lJVGlReWZwd0RaVU1VTzZrZVBhSXNpV1JLU1Ird2NCTHJoeHRFbkJrNk1DOFRLQW5RT3l2ZE1LQ1hSangrbit0aUl1UmtkUDY1Sm5GdUxtckJPcTE3aDYreTNCYUtiVFdiSHB5ZDZqY1dPYTltNmFwbzFqVTJNd2tCMjZmZ3N0Vld0N1hlMTNKSHdxWTFIRkczNWNDYlljc3ErUEV0Vm5LVkNaRUhRK0Z4SmNnb2hxMzNaY1dSK3IzVzhMcFBDZHp5SjRmeFV6U2lxNHBzODdoUlZBT3A2TUd4U1hUWFNCV1JFeDhZS3NaUjhzV283anVzeHR1YS92ODUyK09veklrTkVEKzRTOFJ6eFhyVkxVeVhEMnorRzlMTjJ2TmpsWkZqeHRIb1VqYkc4dENjeXZBVCs4d1pZLzZWYjBzVWMwWXlnQ3drY2Vrb0Z1bFQvTzl5Rmx3UnI1TWtHQ0FyQ21INnJzb3h3ekpLT3FXZiIsIm1hYyI6IjJjOTNlNDdhMWM4YmNiN2NmM2E1NmVlYzc3ZjVkNjNmNjlhNGFhM2ZmNTQxYjZhNzA0ZmRiMzdkMGUwYmU5Y2QiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik00SVdQYkxjb0Y1OHJhWGpFcGlueGc9PSIsInZhbHVlIjoicGRYaXdGQjhHMGVvOG5xL2pSNmxhYm5CbjR2WDRBNXZWcFBPWDdCWkwzbFZqNjdxZkFtTE1vVUNBdDF6N3lCbWNSQnpPT3BGVFhrQ2JmRk13RnQyYVhYZ2VxbXM5YXlzUEFYK1ZvTEFXczdhMURpWW04elFQMDUvZUFnUmJMc0s5eTZtM2NqSHB6dE91RTJNOVBuTTh3azVwcjN2dFYvMTQxWmZMQURqYmx1Ryt4UUtnOTlQejJBeGpId1IvYWxSditXYytSWDJ4SE42VUlLWmYvREtuVHA3Z0tsNUJZVWRaUkdDbUV6TGFmV3IxSS9BK0pTSnJXMUswQTl1TEpTRis3N2I4T3FMZmJZOG92czZVMmswdzQrYUJ4Z3JVTi9nNXdvelg4Njg0YVk3R28yZ0tMY2Vmb2hxK0ZDYnd4RHVta3pVYXNVMzFQR2VMbDRIazI4REtCRDFsazY0WVVVaFJHN21EbHpTOGFiNi9SVlFsVGV4NENqcTZpbTY5ekhkY05uSGVXdy9WSjZGTnZZb0x2WE1TWlg0bUxTYzlrUURZWGl2R0Nyc2ZodUpyWXh5amF0WHFoTjJBTE9tM25USmtHU3F5ekdGOE9Lb29kcXFJTUFUeE9jdzFGcEJvQngwcXBCWkwza2tUSS95a29mQlNHWTNjT0tGYWQ5VmdTc1JpMG8xb25WSm1DNTVoSmRGMEdONnBxWnpKRjFIREJQdm9OcGRsNzNEMGFlNkdzVXpteDM5WGZBclN6K2ZkTUQ3MkhSc01RU3ByOUdaSTZGRDBwQi9RbVRYT1o4V1lFdG1IZzVvdEViRFk1V3J4enN6K0FCOXVtQUVhdDRQUkNoQiIsIm1hYyI6ImU3NjNjNzYzOWZhZjRjZTFkZjM0N2Y2ODE5OTQyMTBjNWIyYmVjNTcxNjAzNGRlNGQzZTUwMDQ4M2ExYzhmN2QiLCJ0YWciOiIifQ==
18+