В Обнинске после травмы ребенка отремонтировали ограждение

Об этом случае в среду, 24 июня, рассказали в прокуратуре Калужской области.

Управляющая компания вовремя не отремонтировала металлическое ограждение детской площадки, что привело к травмированию ребенка.

На сотрудника УК завели административное дело и оштрафовали на 25 тысяч рублей.

При этом ограждение площадки уже отремонтировали.