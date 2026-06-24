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Обнинск

В Обнинске после травмы ребенка отремонтировали ограждение

Дмитрий Ивьев
24.06, 12:22
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Об этом случае в среду, 24 июня, рассказали в прокуратуре Калужской области.

Управляющая компания вовремя не отремонтировала металлическое ограждение детской площадки, что привело к травмированию ребенка.

На сотрудника УК завели административное дело и оштрафовали на 25 тысяч рублей.

При этом ограждение площадки уже отремонтировали.

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