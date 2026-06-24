В Обнинске введут новую разметку возле мусорных контейнеров

Городские депутаты внесли изменения в Правила благоустройства и озеленения.

- Для решения проблемы «запертых» контейнерных площадок введено понятие «эксплуатационная маркировка» - разметка на асфальте, - рассказали 24 июня в городском Собрании. - Она будет обозначать зону для работы спецтехники, в которой запрещена стоянка других автомобилей.

Какой будет эта разметка, пока не уточняется.