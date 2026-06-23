В Обнинске появились два новых почётных гражданина

Единогласным решением Собрания города Обнинска звание «Почетный гражданин города Обнинска» присвоено Андрею Каприну и Олегу Фалееву. Во вторник, 23 июня, об этом сообщили в Собрании.

Андрей Дмитриевич Каприн — доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии». Внес большой вклад в развитие города Обнинска как наукограда.

Олег Михайлович Фалеев — председатель Калужской региональной общественной организации «Калужское морское собрание», вице-адмирал. Звание «Почетный гражданин города Обнинска» — признание его вклада в развитие Учебного центра ВУНЦ ВМФ «ВМА», где он трудится до настоящего времени, и большой работы по патриотическому воспитанию молодого поколения. Олег Михайлович участвовал в создании морских кадетских классов в Лицее «Держава».