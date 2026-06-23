+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске появились два новых почётных гражданина
Обнинск

В Обнинске появились два новых почётных гражданина

Дмитрий Ивьев
23.06, 16:10
0 169
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Единогласным решением Собрания города Обнинска звание «Почетный гражданин города Обнинска» присвоено Андрею Каприну и Олегу Фалееву. Во вторник, 23 июня, об этом сообщили в Собрании.

Андрей Дмитриевич Каприн — доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии». Внес большой вклад в развитие города Обнинска как наукограда.

Олег Михайлович Фалеев — председатель Калужской региональной общественной организации «Калужское морское собрание», вице-адмирал. Звание «Почетный гражданин города Обнинска» — признание его вклада в развитие Учебного центра ВУНЦ ВМФ «ВМА», где он трудится до настоящего времени, и большой работы по патриотическому воспитанию молодого поколения. Олег Михайлович участвовал в создании морских кадетских классов в Лицее «Держава».

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ijd5RE5XR0d0SG9FZFMxNGZZR2c2TXc9PSIsInZhbHVlIjoidlRaSThNY1R5ZEhxdVNjbUw2OVpSbStYK29tb3VpdHAxYVJ4d2prYklYeWE5c3hsWm40QlNzWFYwU0tjOER0eWxoWjdFaWsyUmRoYXh2YnhsMkFoQVlBTmMwZngzckp3b3ZUTHZ1eWVvbkdiOGR4QVdyUVhIaWcwSDZ3b21XMmQydFBoUVNVZWpQVXRJQmtVamp1UmJzOEZiMjQvdmovclRTcWlicHk5c1JZNHUvYlZlVjRoc2VENEdSNnFEY3ZYVW9rU2ladlBTWFQrL0dLdVJEUlh6ZnNVdzdUNlkyY0lWZ09CcnM2SHJKMSt0cXF0SExzMmpiOEg1V2tKZnB3NzJFQlZBbmppWEpYZVcwK2hodHdITXlXdU5Bc0xNZDJXUFBpbnBTMGl0TmYxcVNrSnluMDA4SnBLZ2FPVGx3aUoyWkNkTHVzZ3VhNE93bXJSUmRvVVBtTmU3akJrK1NlaU9peWNjcmQ2VXp6Q25GSjgvYnJ6WSs5bXNaUVN0MjFvUVdUblJxNjNNMWpVQkNuanJ3NXZSTGdPOEk2YURCQkszMW5ISTZQcXZ3Q2dtcy9OWU8wZVY3NHFPMS9kNXlwLyIsIm1hYyI6ImVhZGI4ZWY5MzZlYjM2N2I5ZjNhMWNmODdkNTc4NjI1MjVkMGJmOTNjNmNmZTI0Y2ZkM2E2NTQ2NDhkYTU1ZjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImNUN3ExUzdFT2NMMDdpbmJHYXgxbkE9PSIsInZhbHVlIjoicGdDRTh5WS85eUY2UWE1NnV6MEFzcmdQcWkyTStYNG5VMWd5ME15RnJhUG1PcEgxL1lWY0JwMUJQR2lVZCtUMTNGbFo3YUx5R29iejQ0Qi9kNEdpbmZrMjFrdlBKNXZzSzEzbStWUWdUN1VOQ2dRNVFjREpjQmhZQ1lDa25GR1VpMkQ5MHJVd0U1a0pGbWdyaE0vUTdZcWxpZnJUeXMxK2VaamdNNDJvRFBYRk5UQjlTMjlFVEV4YU8yTmFZbkNHdmI2YzRXL0FELy84N3dWRDEvSG1rVlpvekN3UzBzK0svcytUL3VScXRKWE9zK0JCemJIMThsM1RRc3daYmZEVjBXdVZmeHN4Wk5sMnF5ODdERUZaeXUwZjNzcnNuUjQvQ2pMakc2d1ladVhwTktoaHhoc0M3M29Gb3lSekorbm1UQVkyU1FzL3RMc1ZtRHh1eG5pbjA0TFBUU255VHR1eTNEbnBnSXozbm9kY3l2bWtNNU1EQUV2Z2tDVHBXSE1NYTFYK0hiY1pXcHpvZXFBa0dhcHhVUEtKemdKd05nSXA5dVVFWXZ1SFZSQ3dpc2xqSWVSZis1bjhLdUlmN3pHWmdJWWo3Z1VXVU5OVUtMb0xTenlZMWRnUzg5VU1pY1NLWi83Nm5CWWRuNnloNDZsc25FTGczMS90Qit0eEhSSzB0RVFsQXJjbUNQQmpLREZIS05hODlIdGpnUXo0RVdQUmMrZGtCRGV2VDBpVUNiUTlkaWF2bkRacWdtRDBGY21QNm1BVXJSbmtzeitRTk5raW9MZGdUSlVxNFFPTG5odVJOTWRXY05hRGd3QTd6eVFrRi9UdnJBT1ByVk5oTDFqVCIsIm1hYyI6IjQ1NDI4NzMyNjZmZjFmOTI0ZGMwZjg0NTUwY2IzMjkyNjU1YmJhNTY4NTRhZjIxZDM3OWVjYmNkODhmMDRmZjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+