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Обнинск

Власти рассказали, где в Обнинске купить бензин

Дмитрий Ивьев
23.06, 13:15
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Ситуацию с ажиотажем по поводу покупки топлива 22 июня прокомментировали в администрации города.

По информации министерства конкурентной политики Калужской области, бензин есть на заправках «Роснефть» и «Газпромнефть».

- На всех остальных -  поступает периодически в связи с большим спросом. Запасы бензина на 2-3 недели есть на предприятии «Калуганефтепродукт», - заверяют власти.

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