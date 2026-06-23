Власти рассказали, где в Обнинске купить бензин

Ситуацию с ажиотажем по поводу покупки топлива 22 июня прокомментировали в администрации города.

По информации министерства конкурентной политики Калужской области, бензин есть на заправках «Роснефть» и «Газпромнефть».

- На всех остальных - поступает периодически в связи с большим спросом. Запасы бензина на 2-3 недели есть на предприятии «Калуганефтепродукт», - заверяют власти.