Власти рассказали, где в Обнинске купить бензин
Ситуацию с ажиотажем по поводу покупки топлива 22 июня прокомментировали в администрации города.
По информации министерства конкурентной политики Калужской области, бензин есть на заправках «Роснефть» и «Газпромнефть».
- На всех остальных - поступает периодически в связи с большим спросом. Запасы бензина на 2-3 недели есть на предприятии «Калуганефтепродукт», - заверяют власти.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь