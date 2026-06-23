В Обнинске подвели итоги конкурса научных работ

На предприятии «Технология» имени Ромашина подвели итоги конкурса научных работ среди молодых ученых и специалистов. Мероприятие прошло в рамках «Десятилетия науки и технологий в России».

Эксперты оценили 14 исследовательских проектов. Победителем стала работа Дмитрия Чулкова и Анатолия Филатова, посвященная улучшению контроля качества изделий из стеклопластика. Второе место занял Юрий Просовский с исследованием новых методов нанесения металлооптических покрытий. Третьим стал Никита Родин, изучавший способы измерения теплопроводности материалов при высоких температурах.

Жюри отметило высокий уровень всех представленных работ и их практическую пользу для производства. Поэтому было решено сделать призовым и четвертое место, которое присудили Дмитрию Тетеревенкову за разработку инфракрасных излучателей для тепловых испытаний.