+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске подвели итоги конкурса научных работ
Обнинск

В Обнинске подвели итоги конкурса научных работ

Дмитрий Ивьев
23.06, 09:00
0 66
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

На предприятии «Технология» имени Ромашина подвели итоги конкурса научных работ среди молодых ученых и специалистов. Мероприятие прошло в рамках «Десятилетия науки и технологий в России».

Эксперты оценили 14 исследовательских проектов. Победителем стала работа Дмитрия Чулкова и Анатолия Филатова, посвященная улучшению контроля качества изделий из стеклопластика. Второе место занял Юрий Просовский с исследованием новых методов нанесения металлооптических покрытий. Третьим стал Никита Родин, изучавший способы измерения теплопроводности материалов при высоких температурах.

Жюри отметило высокий уровень всех представленных работ и их практическую пользу для производства. Поэтому было решено сделать призовым и четвертое место, которое присудили Дмитрию Тетеревенкову за разработку инфракрасных излучателей для тепловых испытаний.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImtMY2hnV1RRT0NlWCtzVHZHR0YyR0E9PSIsInZhbHVlIjoiNytZUnRVY2QvMHJqUUxWbFlzOGZMVTdyWGxkT0F0SVNhbWtraTNGNUtUZGV4YVZ3bWwwNFBwSm14NFJBMWtiemNxU2FzU2RVcTQrUWxSV2wxOG4rdmxCc2VCR1QxVkl0bzJ0MHRDaUIvU08rNHdRMTZaZW5XbTRxRWpzZW1mTzgrZDhXQVFKbGlRbkVsK08wWmdiN3FZQmRyY2V3Nml3dERKWjJ0SERSMnF6ZWFDb0FJWi9xd1NjT0JuTkZwbFM4bWprUFQvdStmUmxOQTVWMHlTSGRRTWhxeGhVbXMzT2NFc0xld3IvTlQ5dUQzQkJ6b0EzQ3EwYklZVkJDR0p1dWwyUEdNS1NiUDBva1RHL2lTN29HMGsvNXZydnVuZTVMa3E1RWlDeTdweDZLdXNaSGdMUE1XdDFSak12NVBKZ2FZelhUUVBGK2F1WDhqRFdpd1NzbzNMdXNLY0VuZDd0Mmc3a0J5a01BVzFXdHBZRFJvcFZsOVg2WG9sUlhOaVhaSUpUNGRDM21hdy9DUHoyU0tlMFZkdGdpY2xmWjNHOGFPTVpXeE1RVGlPaUt0VmMvd2IwL0VscFZYNkhkaDFNRyIsIm1hYyI6IjhhZWIzZmJhNTM3MDBiZDNlNDliZGMyOWNkZWEyY2NmMGM1ZDUyYjQwNGZjNmQ2MzMxZjYzOWMyOTM5ZWVjZGYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlRXcE1ORjFWOVZ3S0pLSG9NTlg2S2c9PSIsInZhbHVlIjoiSzFhTnhPU2dLSUYwWnE4cC96SzNncWZsN29jbEtjcjJSMStpcE44Ly8xVGE0bzNWMjNqMS9FcndBU3ZvN09pdnpqZHhXYWdFdTRxZkh0eUZhU3JhVWdway9YOXl2d0FNK0RCM0lhald1bEFFOWJCWjBGbS9meHRDa3ZnQWNuS2pwQUt6aG8xQmxZL2lxTFpHZW9Ea3BsbDlSWGtlUHpjd3FSZ1VPR2RWb3A2QVVib1gwOFBUcm00M3duRTU5emp3NmtuNzFWcWtGeDB4KzJFaGZXNnkrNDhzTWZFSWhNOHdCOTFldUxrdXJ2UHpwczQ0RHg2VmdndjdoMm1uL3ppcjBoS3BydWt6R0hoZXhTMCtKL2hIUHNvaTFla3p0OTZhWmlrY2Nua2g4WDRZR1BVNEpzK2lpcWtyNGt5QjZWb0RLNTFRN3JabVhBcy9IdjhQU1lQcDJmLzFmYzdNN08wbmJ5cTgvOG8wSG9GYkhXU0Y3OEpsd05sRExBOHBzN2F5QVB6L0lsTHVVc3g5RUIvV0tkaDRWTkh5VzhzMEl6THJNbEtYaXNvK1VCT3JMazh3OTV1SWg0UWpLY0JFaWs3K2xEeDlGb3FLeFR3eVRSa3RIcWduZUViVmYrOEtWRE5EaXFpb2trMHpFWmU4WGgyY1JPZHhiN2FwSFhkQjk0WEJ5cXdIRjFpbytWUXBnN092dW5lZ3NRbjVISnBmUFREVmdFek0wNm1MYnVaS2cydmhEY2cxc3plcXJRSWVLeDFBRlB6S01SRitmNGtYb3BnMk9LTDZtUDRBVWR5Y1lXOC96YkVnSDNCLzFiVFhoQ0NFNzN6cE9QdzN4M3BFeFFSNCIsIm1hYyI6IjcwMjY5ZGYwNzVhMzE4ZTJjNzQyNWJlMjJiMTk5NDAyMjUyNWQ3MWEwOWEyMGQ3YmQ3MWQ2MzgwZDhiNWUyYmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+