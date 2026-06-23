В Обнинске построят новый тротуар
На улице Осенней - на участке от Борисоглебской до пересечения с Левитана - застройщик приступает к строительству тротуара, о котором жители просили уже давно.
- Для устройства пешеходной зоны потребуется убрать часть зелёных насаждений, - рассказали во вторник, 23 июня, в администрации города. - Большинство из них - аварийные деревья и сухостой.
Там заверили, что все работы будут выполнены в соответствии с требованиями безопасности и благоустройства.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь