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Обнинск

В Обнинске построят новый тротуар

Дмитрий Ивьев
23.06, 09:42
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На улице Осенней - на участке от Борисоглебской до пересечения с Левитана - застройщик приступает к строительству тротуара, о котором жители просили уже давно.

- Для устройства пешеходной зоны потребуется убрать часть зелёных насаждений, - рассказали во вторник, 23 июня, в администрации города. - Большинство из них - аварийные деревья и сухостой.

Там заверили, что все работы будут выполнены в соответствии с требованиями безопасности и благоустройства.

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