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Обнинск

В Обнинске мужчину будут судить за участие в экстремистской организации

Евгения Родионова
23.06, 09:30
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Во вторник, 23 июня, прокуратура Калужской области сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Обнинска.

По данным ведомства, он обвиняется в участии в деятельности экстремистской организации.

— Мужчина действовал по указаниям так называемых «воров в законе», разрешал споры между осуждёнными и другими людьми с судимостью, а также пропагандировал тюремные «законы» и традиции. В 2025 году в одном из кафе Обнинска он выкрикивал лозунги экстремистского движения, требовал от посетителей и персонала вставать и называть себя по «арестантскому этикету», а тех, кто отказывался, избивал, - пояснили в прокуратуре.

Ранее мужчина был неоднократно судим.

Дело рассмотрят в Обнинском городском суде. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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