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Над Боровским районом сбили четыре беспилотника

Утром 22 июня средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата.
Ольга Володина
22.06, 13:42
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Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Все цели были сбиты над территорией Боровского муниципального округа.

На местах работают оперативные группы.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

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