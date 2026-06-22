Над Боровским районом сбили четыре беспилотника

Утром 22 июня средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата.

Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Все цели были сбиты над территорией Боровского муниципального округа.

На местах работают оперативные группы.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.