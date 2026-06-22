В Обнинске появятся два новых почётных жителя

Звание «Почётный гражданин города Обнинска» предлагают присвоить генеральному директору НМИЦ радиологии Андрею Каприну и председателю Калужского Морского Собрания Олегу Фалееву.

- Оба кандидата получили единодушную поддержку депутатов на заседаниях всех пяти профильных комитетов, - рассказали 22 июня в администрации Обнинска.

На заседании Президиума Собрания города Обнинска вопрос был включён в повестку заседания, назначенного на 23 июня.