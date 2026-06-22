+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске появятся два новых почётных жителя
Обнинск

В Обнинске появятся два новых почётных жителя

Дмитрий Ивьев
22.06, 10:02
0 235
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Звание «Почётный гражданин города Обнинска» предлагают присвоить генеральному директору НМИЦ радиологии Андрею Каприну и председателю Калужского Морского Собрания Олегу Фалееву.

- Оба кандидата получили единодушную поддержку депутатов на заседаниях всех пяти профильных комитетов, - рассказали 22 июня в администрации Обнинска.

На заседании Президиума Собрания города Обнинска вопрос был включён в повестку заседания, назначенного на 23 июня.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImdJRGpyYk1wLy80bFA1NytiaG0vRHc9PSIsInZhbHVlIjoiR25PMDFqY3dxTTNzVUJtZTUyY3drVW1uOEg0MVdFN2k2dlBvL0lzTGxoT01uVkcydkJ3c0F6dDJGMnBaUG5lUGJ2Wklpa2tWL3BGSHBLV2lFZmYyRThtV2YyTEpUdVRRaHUxOWpyb1BUZWtabExSMGN3ZE4wSWFER09XU3BZVzlLSzY5OW8wQWF5WkdmMC9nYitaZTJCRGE1L0RDdW01V2dZR0FlbmFYM3Bza1FJZzhtVmZVS3N1elUxb3IrVzNkd3VPN0tHUENRYkZPWHpnZVFNalFPa2tjbWtGMzh0NnVrelF4eHd3SFM0cEplVng3ZER3MFJSQ0FjRnpYc3IzaFNoK0h0RXdZb3R2N2t2OEtDTkh0RlZENkFrUFBqeU9DUXhtTGJoaWlTS1lDdXB1cFlhenMyNW1HVTd5cC9CWnZDMDF2VmN1SVVKekM0cUdDTVdGdDJiR0Uvc3U3MVlLRHVveU00amlpVFZlYXlzWk9PNmV6UTB1SzZQU2F2cGhpV3hGRVU1dkJXWUlXUHpjVk1Ed1p2Z3cwVS9EZ1I5YjV1OWlURDY4Q3NFS0l6M2s2SjFINzdiSmJiT3VDRG10aSIsIm1hYyI6ImE0MmI0YjUwNTc0N2FlMTk0NDBjZDU5NGE0MjMwMjMzNTIwOWRjMzljNjcwN2UwZjg2YjhhNjA0ZGNlY2U1ZTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InNBYllsZk9KYTgwUVpJVmVhMHM0Snc9PSIsInZhbHVlIjoienFXT1dESkNIcEhVTGtTV0dvWStSbGFzNjB0NWM5a09sL2p1VlQ4UFJLK1g2ekp2Mmd6QkM2RkpYV1RkM1I1WDU5Y0ZLQWVqc1Z1RlNFTTlQam1jSlg2ZE4ySzlNczFVeFFkKzU0eWpiaDVXZTZtSjU4TVFHbVhkS2ZFWFg1T2JyVVd4ZEVCTzNIYVJTdWx1Yit4QWErbEtPdXNQdXJoanBPdFYzblZVU1R0VStnUmttazlyTjdXZHFMOWRsYkQ3cUtrOGVEdk1QU2NYb21RZlpiY0hMbkpQbU1BeVczQkR3TE9BVE0vV1VDdkNrdWYxaS9iV3hBS2drN2ZPMzBIemJWZ0h1eVBXVk85WDZpOFBMOHhrbXRhaGtzTkpNM2hVTHJaUzYxK2toR0twemRWTlViYm9qWWdRTjRiUjE5SW10bUZUVlNzQWwwMlExY2k3a016UDNIMDUwanpmOFZ6UmFEQjY3UDM2bWJQRVVSV1hOMzJKUEMySnZaaG95M0xaNCtKakJ6SGI4aHI3NGw2WmgwK3BuQjQ4M2JQcGFtUVNrMFZRanZYRjJ1d2phMUYxVDB5RnNZU1RYQkprNWlwMStVdnNJcTNjSS92cHdHOEQ0WTkwL0M0cmxYSVZGWjZ2VDBRb1JwNTNKb2l0cU5NMU1NVWpqRmFnNVFVdmpmaVY1WStnMmd2S2hHMi93WWgyQlhqb2ZPTDNmc2V1WTEyeWVIYVZJSG1aM1hxNWdwd1FJYTgzeEg3SU0xQkR3TS9GNEUyN1pzYlZ3ekFieVVEbDB3cGMzZzFKZE9td1haL3hxVUdoM2xQejBUWlJuQWI2N3YzOGVicU1GRHNFQ3BNNSIsIm1hYyI6ImFlN2FkZTc2Yjc5YzFhYmEyODZjMDc4ZGNkNGZiZjhmNGMwMDUyMTY0YmNlZDMwMWM3ZWI5ZGI5Y2M4NDdmMTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+