Жительнице Обнинска вернули долг по зарплате

Об этом в пятницу, 19 июня, сообщили в Следственном комитете РФ по Калужской области.

По данным ведомства, работодатель не выплатил женщине заработную плату в размере 60 тысяч рублей.

Следователи сразу взялись за дело. Они объяснили руководителю компании, чем грозит задержка зарплаты по закону, и уже через несколько дней всю сумму женщине выплатили.