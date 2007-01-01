Жительнице Обнинска вернули долг по зарплате
Об этом в пятницу, 19 июня, сообщили в Следственном комитете РФ по Калужской области.
По данным ведомства, работодатель не выплатил женщине заработную плату в размере 60 тысяч рублей.
Следователи сразу взялись за дело. Они объяснили руководителю компании, чем грозит задержка зарплаты по закону, и уже через несколько дней всю сумму женщине выплатили.
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