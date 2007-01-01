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Обнинск

В Обнинске борщевик на Коммунальном проезде уберут до конца июня

Евгения Родионова
19.06, 09:00
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В четверг, 18 июня, жительница Обнинска рассказала о проблеме с борщевиком возле дома №25 на улице Коммунальный проезд в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, растение захватывает территорию одного из предприятий города.

— Борщевик зацветает, организации, на чьей территории он бушует ничего не делают, - пишет женщина. - Прошу принять меры.

— Обработку борщевика проведут до конца июня в сухую погоду, - прокомментировали ситуацию в администрации города Обнинска.

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