В Обнинске борщевик на Коммунальном проезде уберут до конца июня
В четверг, 18 июня, жительница Обнинска рассказала о проблеме с борщевиком возле дома №25 на улице Коммунальный проезд в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».
По её словам, растение захватывает территорию одного из предприятий города.
— Борщевик зацветает, организации, на чьей территории он бушует ничего не делают, - пишет женщина. - Прошу принять меры.
— Обработку борщевика проведут до конца июня в сухую погоду, - прокомментировали ситуацию в администрации города Обнинска.
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