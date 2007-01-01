Жителя Обнинска поймали на продаже чужих аккаунтов
Об этом в четверг, 18 июня, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Калужской области.
По данным ведомства, молодой человек регистрировал интернет-аккаунты на посторонних людей без их ведома.
— Он брал чужие паспортные данные и создавал учётные записи на различных сайтах. Готовые аккаунты он выставлял на продажу на специальных интернет-площадках, - пояснили в ведомстве.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства.
Одна из главных версий - молодой человек мог работать на украинские спецслужбы. Эту информацию проверяют.
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