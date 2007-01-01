Жителя Обнинска поймали на продаже чужих аккаунтов

Об этом в четверг, 18 июня, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Калужской области.

По данным ведомства, молодой человек регистрировал интернет-аккаунты на посторонних людей без их ведома.

— Он брал чужие паспортные данные и создавал учётные записи на различных сайтах. Готовые аккаунты он выставлял на продажу на специальных интернет-площадках, - пояснили в ведомстве.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства.

Одна из главных версий - молодой человек мог работать на украинские спецслужбы. Эту информацию проверяют.