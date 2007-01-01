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Обнинск

Малоярославецкий молодёжный совет признан лучшим в Калужской области

В Калужской области завершился конкурс на лучшую организацию деятельности молодёжных советов.
Ольга Володина
14.06, 17:11
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Фото: Молодежный парламент Калужской области.
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В нём участвовали 13 команд из разных муниципальных округов. Итоги подвели в региональном Молодёжном парламенте.

Главный приз в номинации «Победитель конкурса» достался Молодёжному совету при главе Малоярославецкого округа. Второе место занял совет из Юхновского округа. Третье — у команды из Сухиничского округа.

Также жюри отметило лучших в специальных номинациях. За патриотическое воспитание победил Куйбышевский район. За реализацию инициатив — Хвастовичский округ. За лучшее освещение в соцсетях — Кировский округ.

Торжественное награждение состоится 25 июня. Победителей поздравят на заседании Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Калужской области.

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