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В Обнинске на метеовышке подняли российский флаг

В Обнинске накануне Дня России состоялась ежегодная церемония подъёма флага.
Ольга Володина
11.06, 12:30
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Фото/видео: глава города Обнинска Стефан Перевалов.
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Триколор традиционно подняли на 310-метровую метеорологическую вышку - самое высокое сооружение Европы среди подобных конструкций.

Глава администрации Обнинска Стефан Перевалов рассказал, что в этом году флаг поднимали участники специальной военной операции - Олег Ширяев и Леонид Гирько.

Метеовышка давно является одним из символов Обнинска. Каждый год в канун Дня России на ней появляется флаг страны. В этом году церемония приобрела особое значение: триколор поднимали те, кто сейчас с оружием в руках защищает Родину.

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