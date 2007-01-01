В Обнинске на метеовышке подняли российский флаг

В Обнинске накануне Дня России состоялась ежегодная церемония подъёма флага.

Фото/видео: глава города Обнинска Стефан Перевалов.

Триколор традиционно подняли на 310-метровую метеорологическую вышку - самое высокое сооружение Европы среди подобных конструкций.

Глава администрации Обнинска Стефан Перевалов рассказал, что в этом году флаг поднимали участники специальной военной операции - Олег Ширяев и Леонид Гирько.

Метеовышка давно является одним из символов Обнинска. Каждый год в канун Дня России на ней появляется флаг страны. В этом году церемония приобрела особое значение: триколор поднимали те, кто сейчас с оружием в руках защищает Родину.