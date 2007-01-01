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Обнинск

Обнинский автопарк объяснил, почему в салонах автобусов жарко

В нескольких автобусах Обнинска вышли из строя ремни кондиционеров.
Ольга Володина
11.06, 08:57
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Фото: МБУ «Обнинский городской транспорт».
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Из-за этого пассажиры ездят в духоте. Об этом сообщили в МБУ «Обнинский городской транспорт».

Технику с линии не снимают, чтобы не нарушать график. Ремни меняют, когда автобус заезжает в парк с другой поломкой или встаёт на плановый техосмотр. Машин с такой неисправностью немного, и их скоро починят.

- Есть автобусы, где проблема с кондиционерами требует более серьёзного ремонта. Как только решатся финансовые вопросы, в этих МАЗах систему охлаждения салона приведут в норму, — сообщают в организации.

Кондиционеры установлены в МАЗах (модели 103, 203 и 206) и ЛиАЗах. А вот в ПАЗах, СИМАЗах, НефАЗах и двух старых белых МАЗ-206 их нет.

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