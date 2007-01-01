Обнинский автопарк объяснил, почему в салонах автобусов жарко
Из-за этого пассажиры ездят в духоте. Об этом сообщили в МБУ «Обнинский городской транспорт».
Технику с линии не снимают, чтобы не нарушать график. Ремни меняют, когда автобус заезжает в парк с другой поломкой или встаёт на плановый техосмотр. Машин с такой неисправностью немного, и их скоро починят.
- Есть автобусы, где проблема с кондиционерами требует более серьёзного ремонта. Как только решатся финансовые вопросы, в этих МАЗах систему охлаждения салона приведут в норму, — сообщают в организации.
Кондиционеры установлены в МАЗах (модели 103, 203 и 206) и ЛиАЗах. А вот в ПАЗах, СИМАЗах, НефАЗах и двух старых белых МАЗ-206 их нет.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!