В Обнинске ограничат движение транспорта для забега
В связи с этим в центре города временно перекроют движение. Ограничения будут действовать с 17:00 до 20:30.
Под запрет на проезд попадут несколько участков:
- по ул. Табулевича (от пересечения с пр. Ленина до кругового движения, третий съезд бульвар Антоненко) - по бульвару Антоненко (от кругового движения до пересечения с ул. Славского) - по чётной стороне ул. Славского (от пересечения с бульваром Антоненко до пересечения с пр. Ленина) - по чётной стороне пр. Ленина (от пересечения с ул. Славского до пересечения с ул. Борисоглебской и в обратную сторону до пересечения с ул. Табулевича) Водителей просят заранее планировать маршруты.
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