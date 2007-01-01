Жителя Обнинска заключили под стражу за поджог двух иномарок
Во вторник, 9 июня, прокуратура города Обнинска сообщила о заключении под стражу 47-летнего местного жителя.
По данным ведомства, он обвиняется в поджоге автомобилей и хулиганстве.
— В ночь на 30 мая мужчина взял бутылку с зажигательной смесью и поджёг чужие машины - «Шкода Кодиак» и «Тойота» из хулиганских побуждений, - уточнили в прокуратуре.
Суд заключил мужчину под стражу.
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