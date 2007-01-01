Жителя Обнинска заключили под стражу за поджог двух иномарок

Во вторник, 9 июня, прокуратура города Обнинска сообщила о заключении под стражу 47-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в поджоге автомобилей и хулиганстве.

— В ночь на 30 мая мужчина взял бутылку с зажигательной смесью и поджёг чужие машины - «Шкода Кодиак» и «Тойота» из хулиганских побуждений, - уточнили в прокуратуре.

Суд заключил мужчину под стражу.