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Обнинск

Жителя Обнинска заключили под стражу за поджог двух иномарок

Евгения Родионова
09.06, 11:24
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Во вторник, 9 июня, прокуратура города Обнинска сообщила о заключении под стражу 47-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в поджоге автомобилей и хулиганстве.

— В ночь на 30 мая мужчина взял бутылку с зажигательной смесью и поджёг чужие машины - «Шкода Кодиак» и «Тойота» из хулиганских побуждений, - уточнили в прокуратуре.

Суд заключил мужчину под стражу.

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