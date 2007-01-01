Школьница из Малоярославца победила в международном конкурсе чтецов

Глава Малоярославецкого муниципального округа Вячеслав Парфёнов сообщил о победе местной ученицы.

Фото: Глава Малоярославецкого муниципального округа Вячеслав Парфёнов.

Десятиклассница из школы №2 им. Радищева Полина Фенченко заняла первое место в Международном конкурсе юных чтецов «Живая классика».

Соревнование, которое организовал одноимённый фонд, провели уже в пятнадцатый раз. Путь к победе был долгим: участники прошли классный, школьный, муниципальный и региональный этапы, а затем попали во всероссийский и международный финалы.

В суперфинале стихи читали победители предыдущих ступеней. Жюри под руководством Алексея Варламова выбрало трёх лучших: калужанку Полину Фенченко с произведением «Индия» Виктора Астафьева, Семёна Каштанова из Воронежской области с «Искусством чтеца» Марины Дружининой и Хушнуда Душанбиева из Таджикистана с рассказом Михаила Зощенко «История болезни». Торжественная церемония прошла в Москве в рамках книжного фестиваля «Красная площадь», приуроченного ко Дню русского языка.