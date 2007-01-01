В Обнинске пытаются наладить работу проблемного светофора

Глава Обнинска Стефан Перевалов сообщил о проблемах со светофором на улице Университетской.

Устройство установили из-за требований безопасности — только за прошлый год на этом отрезке дороги случилось более 30 аварий, и в трёх из них пострадали люди.

Однако светофор пока не работает так, как нужно. Специалисты протестировали несколько режимов, но ни один не дал желаемого результата. В итоге его временно перевели в режим жёлтого мигающего сигнала.

- В причинах, почему мы пришли к такому результату, я обязательно разберусь. Меры будут приняты. Но в первую очередь необходимо сосредоточить ресурсы на проработке решений. Для этого сегодня состоится встреча с сотрудниками ГАИ. Буду держать в курсе, - сказал Стефан Перевалов.