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Обнинск

В Обнинске пытаются наладить работу проблемного светофора

Глава Обнинска Стефан Перевалов сообщил о проблемах со светофором на улице Университетской.
Ольга Володина
08.06, 10:53
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Устройство установили из-за требований безопасности — только за прошлый год на этом отрезке дороги случилось более 30 аварий, и в трёх из них пострадали люди.

Однако светофор пока не работает так, как нужно. Специалисты протестировали несколько режимов, но ни один не дал желаемого результата. В итоге его временно перевели в режим жёлтого мигающего сигнала.

- В причинах, почему мы пришли к такому результату, я обязательно разберусь. Меры будут приняты. Но в первую очередь необходимо сосредоточить ресурсы на проработке решений. Для этого сегодня состоится встреча с сотрудниками ГАИ. Буду держать в курсе, - сказал Стефан Перевалов.

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