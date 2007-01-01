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Обнинск

В Жуковском округе сгорел сарай

Спасатели получили вызов о пожаре поздним вечером 7 июня
Ольга Володина
08.06, 08:59
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Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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Сигнал поступил на пульт Единой службы спасения из деревни Верховье Жуковского округа.

Огонь вспыхнул на территории СНТ «Берёзка», где горела хозяйственная постройка. Пламя охватило строение, и потребовалось вмешательство профессионалов.

Представители регионального управления МЧС России сообщили, что к тушению привлекли пятерых огнеборцев. В их распоряжении находились две единицы спецтехники.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Какие именно обстоятельства привели к возгоранию, сейчас выясняют специалисты.

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