В Жуковском округе сгорел сарай
Спасатели получили вызов о пожаре поздним вечером 7 июня
Сигнал поступил на пульт Единой службы спасения из деревни Верховье Жуковского округа.
Огонь вспыхнул на территории СНТ «Берёзка», где горела хозяйственная постройка. Пламя охватило строение, и потребовалось вмешательство профессионалов.
Представители регионального управления МЧС России сообщили, что к тушению привлекли пятерых огнеборцев. В их распоряжении находились две единицы спецтехники.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Какие именно обстоятельства привели к возгоранию, сейчас выясняют специалисты.
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