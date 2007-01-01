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Обнинск

В Малоярославецком округе задержали мужчину по подозрению в убийстве соседа

Прокуратура Малоярославецкого района координировала работу правоохранителей на месте убийства
Ольга Володина
06.06, 13:32
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О произошедшем сообщили в региональном надзорном ведомстве 6 июня.

- Предварительно установлено, что около 23 часов 5 июня 2026 года на почве бытового конфликта 79-летний мужчина, находясь в жилом доме в д. Хрустали Малоярославецкого муниципального округа, нанес колото-резанное ранение 60-летнему соседу, — сообщают в прокуратуре Калужской области.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Спасти его не успели.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ — убийство. Подозреваемого задержали. Ход расследования контролирует прокуратура района.

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