Фура и легковушка столкнулись на трассе в Калужской области

Около 6:40 утра в пятницу, 5 июня, авария произошла на 90 километре федеральной трассы М3 «Украина» в Боровском районе.

Там столкнулись легковой автомобиль «Форд Фокус» и грузовик «МАН», сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, в результате этого происшествия есть пострадавшие люди.

Причины аварии уточняются.