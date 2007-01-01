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Обнинск

Фура и легковушка столкнулись на трассе в Калужской области

Дмитрий Ивьев
05.06, 10:30
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Около 6:40 утра в пятницу, 5 июня, авария произошла на 90 километре федеральной трассы М3 «Украина» в Боровском районе.

Там столкнулись легковой автомобиль «Форд Фокус» и грузовик «МАН», сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, в результате этого происшествия есть пострадавшие люди.

Причины аварии уточняются.

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