Фура и легковушка столкнулись на трассе в Калужской области
Около 6:40 утра в пятницу, 5 июня, авария произошла на 90 километре федеральной трассы М3 «Украина» в Боровском районе.
Там столкнулись легковой автомобиль «Форд Фокус» и грузовик «МАН», сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По предварительной информации, в результате этого происшествия есть пострадавшие люди.
Причины аварии уточняются.
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