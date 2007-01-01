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Обнинск

Жительницу Обнинска будут судить за поджог служебной машины

Евгения Родионова
05.06, 09:56
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В пятницу, 5 июня, прокуратура города Обнинска сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 21-летней местной жительницы.

По данным ведомства, она обвиняется в умышленном уничтожении чужого имущества из хулиганских побуждений.

— В ноябре 2025 года с девушкой связались неизвестные. В переписке в мессенджерах они ввели её в заблуждение: пообещали помочь сохранить сбережения. В итоге она перевела мошенникам около 150 тысяч рублей. Позже ей позвонили якобы из правоохранительных органов и сказали: переведённые деньги ушли на поддержку иностранной армии, и теперь ей самой грозит уголовная ответственность. Чтобы избежать наказания, она должна поджечь машину с государственными знаками. По инструкции незнакомцев она приготовила горючую смесь, облила ею ведомственный автомобиль на одной из улиц Обнинска и подожгла, - пояснили в прокуратуре.

Теперь ей грозит до пяти лет колонии.

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