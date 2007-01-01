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В Обнинске поджог двух машин попал на видео

Дмитрий Ивьев
04.06, 16:17
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Задержан 46-летний мужчина, сообщили в четверг, 4 июня, в Управлении ФСБ по Калужской области.

В ночь на 30 мая он сначала поджег случайную припаркованную машину, чтобы «посмотреть, как горит автомобиль». Потом он пришёл к дому №11 на улице Шацкого и поджег машину, водитель которой ранее на дороге подрезал его жену.

Теперь обнинцу грозит до пяти лет лишения свободы.

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