В Обнинске поджог двух машин попал на видео

Задержан 46-летний мужчина, сообщили в четверг, 4 июня, в Управлении ФСБ по Калужской области.

В ночь на 30 мая он сначала поджег случайную припаркованную машину, чтобы «посмотреть, как горит автомобиль». Потом он пришёл к дому №11 на улице Шацкого и поджег машину, водитель которой ранее на дороге подрезал его жену.

Теперь обнинцу грозит до пяти лет лишения свободы.