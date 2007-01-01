Жителя Обнинска осудят за пьяную езду

В четверг, 4 июня, прокуратура Износковского района сообщила о наложении ареста на автомобиль 57-летнего жителя Обнинска.

По данным ведомства, он обвиняется в управлении автомобилем в нетрезвом виде.

— В апреле мужчина ехал в деревню Курганы Износковского района. Его остановили сотрудники ГАИ. Проверка показала, что он был нетрезв. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за такое же правонарушение, - пояснили прокуратуре.

Автомобиль арестовали.

Теперь мужчине грозит наказание до двух лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на срок до трёх лет.