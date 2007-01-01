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Обнинск

Жители Обнинска обменяются комнатными растениями

Дмитрий Ивьев
04.06, 07:50
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В Обнинске с 5 по 11 июня пройдет акция «Зеленый обмен», приуроченная ко Всемирному дню окружающей среды. Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Желающие могут прийти в Информационный центр по атомной энергии в будние дни с 9:00 до 18:00. Здесь можно бесплатно обменяться комнатными растениями, получить советы по уходу за ними и узнать интересные факты о флоре.

Чтобы стать участником, нужно принести здоровое растение в горшке, без вредителей, и приложить к нему краткую инструкцию по уходу. Взамен можно выбрать другой цветок. Акция поможет не только обновить домашнюю коллекцию растений, но и найти единомышленников.

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