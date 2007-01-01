В Обнинске задержали торговца наркотиками

Полицейские поймали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в попытке продать наркотики.

Во время досмотра у мужчины нашли телефон с координатами тайников. По этим данным оперативники обнаружили схроны, где хранилось почти 570 граммов гашиша и около 5 граммов мефедрона. Также при себе у задержанного было небольшое количество мефедрона.

Мужчина признался, что планировал распространять запрещенные вещества через закладки.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Сейчас подозреваемый находится под стражей, расследование продолжается, сообщили 3 июня в УМВД.