В Обнинске задержали торговца наркотиками
Полицейские поймали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в попытке продать наркотики.
Во время досмотра у мужчины нашли телефон с координатами тайников. По этим данным оперативники обнаружили схроны, где хранилось почти 570 граммов гашиша и около 5 граммов мефедрона. Также при себе у задержанного было небольшое количество мефедрона.
Мужчина признался, что планировал распространять запрещенные вещества через закладки.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Сейчас подозреваемый находится под стражей, расследование продолжается, сообщили 3 июня в УМВД.
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