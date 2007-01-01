Обнинск

В Обнинске стартовал масштабный форум по ядерной энергетике

Дмитрий Ивьев
02.06, 15:39
Обнинск, традиционно считающийся одним из мировых центров ядерных исследований, в эти дни принимает ключевое отраслевое событие — научно‑технический форум «Нейтроника — Теплофизика 2026». Мероприятие, открывшееся в Технической академии Росатома, приурочено к 80‑летнему юбилею Физико‑энергетического института имени А. И. Лейпунского.

Форум проходит в рамках «Десятилетия науки и технологий в России» (2022–2031). Программа призвана содействовать решению стратегических задач научно‑технологического развития страны и укреплению роли науки в обществе.

В дискуссиях участвуют представители 40 научных и образовательных организаций. Эксперты сосредоточились на актуальных вызовах отрасли — от константного обеспечения нейтронно‑физических расчётов до теплофизики жидкометаллических теплоносителей. Обсуждения помогут заложить основу для создания безопасных и эффективных реакторных установок нового поколения.

Пленарное заседание форума ведут авторитетные специалисты: Владимир Троянов и Юлия Кузина. Участники смогут услышать доклады о реакторах на быстрых нейтронах, применении жидких металлов в энергетике и замыкании ядерного топливного цикла.

Программа форума рассчитана на четыре дня и включает тематические секции, экспертные дискуссии, молодёжный конкурс научных работ, а также сессии обмена опытом и перспективными идеями.

